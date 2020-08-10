بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية "مُني بالفشل".

وقال بوتين خلال لقائه لوكاشينكو اليوم الأحد، إنه لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أنه "قائم ولكنه فشل"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأضاف أنه تم تدمير عدد قياسي من المعدات الأجنبية خلال اليوم الماضي خلال عملية خاصة.

وتركز قمة "بوتين لوكاشينكو" على عدة قضايا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مقدمتها الأمن، ومصير قوات فاجنر العسكرية الروسة، والتعاون الاقتصادي.

ويأتي هذا اللقاء بين الرئيسين، بعد أيام من تحذير يوتين من أن أي اعتداء على بيلاروسيا سيعتبر هجوما على روسيا.