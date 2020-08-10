 بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل - بوابة الشروق
الأحد 23 يوليه 2023 1:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟

النتـائـج تصويت

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل

مباحثات بين بوتين ولوكاشينكو - صورة أرشيفية
مباحثات بين بوتين ولوكاشينكو - صورة أرشيفية
وكالات:
نشر في: الأحد 23 يوليه 2023 - 1:09 م | آخر تحديث: الأحد 23 يوليه 2023 - 1:09 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية "مُني بالفشل".

وقال بوتين خلال لقائه لوكاشينكو اليوم الأحد، إنه لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أنه "قائم ولكنه فشل"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأضاف أنه تم تدمير عدد قياسي من المعدات الأجنبية خلال اليوم الماضي خلال عملية خاصة.

وتركز قمة "بوتين لوكاشينكو" على عدة قضايا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مقدمتها الأمن، ومصير قوات فاجنر العسكرية الروسة، والتعاون الاقتصادي.

ويأتي هذا اللقاء بين الرئيسين، بعد أيام من تحذير يوتين من أن أي اعتداء على بيلاروسيا سيعتبر هجوما على روسيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك