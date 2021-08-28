الأردن: أسعار الأرز محليا لن تتأثر بقرار حظر التصدير الهندي

أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، اليوم السبت، أن أسعار الأرز الهندي في السوق المحلية لن تتأثر بعد فرض الهند قرارا يحظر تصديره.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية اليوم عن توفيق قوله إن "قرار منع التصدير يتعلق بنوع محدد من الأرز تعتمد عليه أفريقيا بشكل أساسي، فيما الأردن لا تكاد تذكر حصته من هذا النوع في السوق المحلي".

وأشار توفيق إلى أن الأردن يستورد سنويا نحو 50 ألف طن أرز هندي، مشيرا لوجود مخزون كاف من الأرز.

وحول مصادر استيراد الأرز، قال رئيس غرفة تجارة الأردن إن المملكة تستورد الأرز من عدة دول، منها أميركا وأوروبا وأستراليا وتايلند وباكستان.

وكانت الهند فرضت أمس الأول الخميس حظرا على تصدير الأرز والتي تمثل شحناتها 40% من صادرات الأرز عالميا.

ويتزامن قرار الهند حظر تصدير الأرز مع زيادات كبيرة تشهدها سوق القمح العالمية مما جدد المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.