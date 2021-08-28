القضاء التونسي يودع صحفية السجن في قضية شركة «انستالينجو»

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اعتقلت قوات الأمن التونسية، اليوم السبت، الصحفية شذى حاج مبارك في القضية المرتبطة بشركة "انستالينجو" المتخصصة في إنتاج مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت.

ويلاحق المتهمون بشبهة غسل أموال والتآمر على أمن الدولة.

ويحقق القضاء التونسي منذ سبتمبر 2021 مع العشرات من المرتبطبين بالقضية، من بينهم 15 مودعين بالسجن وآخرون خارج البلاد، وفق مسؤول قضائي.

وبدأ التحقيق بشأن الشركة بعد أسابيع من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو 2021.

ومن بين المشمولين بالتحقيق زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي المعارض الأبرز للرئيس سعيد، والذي صدرت بطاقة إيداع بالسجن ضده في مايو الماضي.

كما يجري التحقيق مع الغنوشي في قضايا أخرى. وتقول المعارضة إنها قضايا "ملفقة" وتفتقد إلى "إثباتات قانونية".

وقالت والدة شذى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات من الشرطة داهمت المنزل ليل أمس الجمعة، واعتقلت شذى، التي كانت تعمل صحفية في شركة "انستالينجو".

وتدفع الصحفية ببراءتها من التهم. وقالت "إنها أُحيلت مع الفريق العامل معها على التحقيق دون أي قرائن (أدلة) جدية تثبت تورطه في جريمة".

وأصدر قاض حكما بالافراج عن شذى في 19 يونيو الماضي بعد مدة إيقاف استمرت منذ أكتوبر 2021، قبل أن تصدر أمس بطاقة إيداع بالسجن مجددا.

وقالت والدتها "نحن مقهورون".

وتتهم نقابة الصحافيين السلطة بالتضييق على الصحفيين والمدونين ممن وجهوا انتقادات صريحة للرئيس سعيد عبر تحريك دعاوي ضدهم وإيداعهم السجن.