وفود 22 دولة يشاركون في احتفال بمناسبة الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية

قالت وزارة المحاربين القدامى في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن وفودا حكومية من 22 دولة كانت قد دعمت كوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية ما بين عامي 1950 إلى 1953 ستشارك في احتفال يجرى هذا الأسبوع لإحياء الذكرى السبعين لتوقيع الهدنة في هذا الصراع.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الوفود ستشارك يوم الخميس في مناسبة احياء ذكرى الهدنة التي انهت المعارك خلال الحرب في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سول، وفقا للوزارة.



وأرسلت الدول قوات أو أي شكل آخر من أشكال الدعم لمساعدة كوريا الجنوبية خلال الحرب ضد القوات الكورية الشمالية والصينية. وتشمل الدول كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا وكولومبيا والدنمارك وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والفلبين وجنوب إفريقيا والسويد وتايلاند وتركيا.



وسيصل وفود من 14 دولة، بما في ذلك الحاكم العام لنيوزيلندا سيندي كيرو ورئيس وزراء لوكسمبورج، كزافييه بيتيل، إلى البلاد هذا الأسبوع لحضور الحفل، بينما سترسل ثمانية دول أخرى سفرائهم، وفقا للوزارة.



وستزور الوفود الحكومية أولا قرية الهدنة بين الكوريتين بانمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح يوم الثلاثاء قبل التوجه إلى بوسان في اليوم التالي، حيث ستعقد فعاليات مختلفة، بما في ذلك اجتماع لوزراء قدامى.



وقال الوزير بارك مين شيك "سنقدم شكرنا العميق للدول الـ 22 والمحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب وقدموا يد العون في الأوقات الصعبة".