عدد الفحوص الأمنية المتأخرة للعاملين بالجيش الألماني يتجاوز 66 ألف حالة

كشف الجيش الألماني عن وجود عدد كبير من حالات الفحوص الأمنية المتأخرة للعاملين في الجيش في الربع الأول من العام الحالي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم الأحد، إن عدد الإجراءات المفتوحة لدى جهاز الاستخبارات العسكرية (إم ايه دي) وصل في الفترة المشار إليها إلى 66 ألفا و551 إجراءً.

وجاء في رد من الوزارة على استجواب من كتلة الاتحاد المسيحي المعارض أن عدد الإجراءات المفتوحة وصل بحلول نهاية مايو الماضي إلى 69 ألفا و687 إجراءً.

وكانت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم أوردت تقريرا عن هذا الرد كما حصلت (د.ب.أ) على نسخة منه.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن السبب في الأعداد المرتفعة هو "الظروف السياسية المتغيرة" مشيرا إلى اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022.

في الوقت نفسه، ذكر المتحدث أن الفحوص الأمنية للمعينين الجدد "تتم فورا دون إبطاء"، وأكد أن العدد الكبير للفحوص المتأخرة ليس له تأثير على التعيينات الجديدة، مشيرا إلى أن كل فحص يتم على حدة وأن مدة إجراء الفحص تتوقف على كل حالة.

يذكر أن الفحوص الأمنية لها ثلاثة مستويات تتوقف على طبيعة المعلومات المسموح لموظف الفحص بالاطلاع عليها.

ووصل عدد إجراءات الفحوص الأمنية التي أتمها جهاز (إم ايه دي) في العام الماضي إلى قرابة 52 ألفا و300 إجراء فيما وصل هذا العدد إلى قرابة 53 ألفا و511 إجراءً في 2021 وفقا لتقرير للجهاز.

من جانبه، قال خبير الدفاع في الاتحاد المسيحي إنجو جيدشنس للصحيفة:" هناك نحو 70000 شخص ينتظرون أن يتم فحصهم حتى يصبحوا مؤهلين للخدمة بشكل كامل. يقارب هذا نحو نصف عدد الجنود من الناحية العددية" ولفت جيدشنس إلى أن هذا يمثل مخاطرة أمنية كبيرة نظرا لاحتمال وجود متطرفين يمينيين وجواسيس لروسيا بين صفوف العاملين في الجيش".

وأضاف جيدشنس أنه ينتظر من وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس "أن يشرح للبرلمان بعد العطلة الصيفية كيف سيسد هذه الثغرات الأمنية بأسرع ما يمكن".