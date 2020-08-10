العراق يتسلم 31 طائرة حديثة حتى نهاية عام 2027

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، تسلم 31 طائرة حديثة بالتتابع حتى نهاية عام 2027، مشيرة إلى أن الاجتماعات مستمرة لرفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، عن مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي ميثم الصافي قوله إن وزارة النقل تعاقدت مع شركتي بوينج وإيرباص بشأن شراء طائرات حديثة، إذ تمّ تسلم أربع طائرات نوع ماكس من شركة بوينج من أصل 16 طائرة وكذلك أربع طائرات من نوع إيرباص 220 من أصل خمس طائرات، فضلاً عن تسلم طائرة دريم لاينر، من أصل 10 طائرات تم التعاقد عليها.

وأشار إلى أن عدد الطائرات التي ستدخل الخدمة ضمن العقود المذكورة تبلغ 31 طائرة حديثة وستتسلم بالتتابع حتى نهاية 2027، ما سيعزز تحديث الأسطول الجوي للخطوط الجوية العراقية.

وعن عودة الناقل الوطني إلى أوروبا، أكد أن اللجان مستمرة في عقد اجتماعاتها من أجل رفع الحظر، كما هناك لجنة لرفع الحظر الأوروبي برئاسة وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بمشاركة عدد من المتمرسين في هذا المجال.

وتابع أن اجتماعات رفع الحظر حضرها ممثل عن شركة بوينج للمساهمة في عملية رفع الحظر الأوروبي، ومساعدة الخطوط الجوية للانتهاء من هذا الملف المشترك بين سلطة الطيران المدني العراقي والخطوط الجوية العراقية.