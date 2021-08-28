السجن 6 أعوام لـ4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، اليوم السبت، كل من: "ش.م.ع"، و"هـ.ص.م"، و"و.ع.ش"، و"أ.ن.ص"، وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدرة 500 ألف جنيه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، وذلك في القضية المقيدة برقم 3840 لسنة 2023 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائق القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ بوجود أعمال حفر، بغرض النقيب عن الآثار أسفل عقار داخل أرض فضاء في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر بلاغ من شرطة النجدة مفاده قيام أحد السكان بوجود أعمال حفر بغرض التنقيب عن الآثار، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، تبين وجود المتهمين من الأول حتى الثالث وهما، "فلاح، وسائق، وعامل بناء" يقومون بأعمال الحفر.

وبمواجتهم أقروا بأن المتهم الرابع استعان بهم لصب حفرة لتجنب انهيار محل الواقعة، حال مباشرة أعمال الحفر، بغرض التنقيب عن الآثار، وأن الأخير على علم بأعمال الحفر والتنقيب، وتبين من المعاينة وجود حفره أبعادها 1 متر، وبعمق 15 متر تقريبًا، كما تم ضبط أدوات عبارة عن "فأس، وشوكة، وسلم خشبي، وجردلين".

ولفتت التحقيقات إلى أنه وبتشكيل لجنة من هيئة الآثار لإجراء المعاينة اللازمة، تبين أن محل البلاغ عبارة عن أرض فضاء محاطة بسور به بوابة خشبية متهالكة، وبداخل تلك الأرض مبني مكون من 3 غرف أرضي له مدخل واحد، ووجود حفر ممتد من الأسفل، يمتد بطريق سرداب تحت الأرض، ووجود توصيلات كهربائية مثبته أعلى الحفر، وإخفاء أعمال الحفر، وأيضا مواتير شفط مياة تقوم بأعمال شفط المياة المتواجده أسفل الحفر، وأن الأعمال هى حفر خلسه بغرض التنقيب عن الآثار.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهم حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: تامر محمد بديع، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير المحكمة، ياسر متولي.