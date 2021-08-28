الحكومة الألمانية ترصد ارتفاعا واضحا في طلبات لجوء مقدمة من كوبيين

أعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية، اليوم الأحد، أنه تم رصد زيادة واضحة في عدد طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين كوبيين.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية بذلك اليوم تقريرا صحفيا نشرته صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 607 طلبات لجوء من كوبيين خلال هذا العام حتى الثاني من يوليو الجاري، ويزيد هذا العدد بإجمالي 73 طلبا مقارنة بما كان عليه، خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

وصرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية، بأنه غالبا ما يتم إساءة استغلال ما يسمى بامتياز العبور، وقالت إنه من المفترض أن الوضع الاقتصادي والهيكلي في كوبا قد يكون السبب الجوهري في زيادة حالات العبور عند القيام بترانزيت بدون تأشيرة في مطار فرانكفورت بغرب ألمانيا.

يشار إلى أن مسافري الترانزيت لا يحتاجون لتأشيرة في فرانكفورت.

وقال رئيس نقابة الشرطة الاتحادية هايكو تيجاتس لصحيفة "بيلد": "لا يمكن أن يتم تقويض كود الحدود لمنطقة شينجن من خلال خدعة بسيطة، أي من خلال رحلة ترانزيت، قانون اللجوء وقانون شينجن يجب فحصهما بشدة".

وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية: "الحكومة الاتحادية تفحص حاليا بشكل مفتوح اتخاذ إجراءات مناسبة لأجل مكافحة هذه الظاهرة مثل حظر التنقل أو الاستعانة بأفراد متخصصين من الشرطة الاتحادية".