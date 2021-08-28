اليونان: انهيار جسر قيد الإنشاء وأشخاص محتجزون تحت أنقاضه

أفادت دائرة الإطفاء اليونانية، اليوم الأحد، بانهيار جسر قيد الإنشاء في اليونان، منوهة أن هناك محتجزين تحت أنقاضه، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقالت السلطات اليونانية، إن حريقاً هائلاً اندلع بشكل خارج عن السيطرة في جزيرة رودس اليونانية يوم السبت، مما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة.

وتم إجلاء 30 ألف شخص إلى بر الأمان السبت، بعيدا عن الحرائق المستعرة في جزيرة رودس اليونانية، بينهم ألفان نقلوا بالقوارب.

وقال حاكم منطقة جنوب بحر إيجه جورج هادزيماركوس، لتلفزيون «سكاي» إن «العملية التي ما زالت جارية، أعاقتها الحرائق التي قطعت بعض الطرق»، مؤكدًا أن «الهدف هو حماية الأرواح».

ونُقل السياح وبعض السكان إلى الصالات الرياضية والمدارس ومراكز المؤتمرات بالفنادق على الجزيرة حيث سيمضون الليل، بينما يكافح رجال الإطفاء الحريق.

وذكرت وكالة أنباء «أثينا» أن «ثلاث عبارات ركاب رست في ميناء رودس لإيواء بعض من تم إجلاؤهم».

وقال المسئول ببلدية رودس تيريس هاتزيوانو، إن «خفر السواحل والقوات المسلحة وموظفين محليين، استخدموا عشرات الحافلات للمساعدة في نقل الناس بعيدًا عن الحرائق».

وحيث قطعت الحرائق الطريق، اضطر بعض السياح إلى السير إلى بر الأمان. وما زال عناصر الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران على الجزيرة.

وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء يانيس أرتوبييوس، إن الحريق الذي اندلع في رودس على جبل في وسط الجزيرة، كان الأشد قسوة الذي تواجهه فرقه.

وعملت خمس طائرات هليكوبتر و200 إطفائي على إخماد النيران خلال النهار، لكن الدعم الجوي توقف بعد الغروب.