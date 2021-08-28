توقعات بارتفاع أسعار 35ألف منتج غذائي في اليابان بحلول نهاية العام

من المتوقع أن يشهد المستهلكون في اليابان ارتفاع أسعار 30009من المنتجات الغذائية والمشروبات بحلول شهر أكتوبر، حيث يقوم تجار التجزئة بتحميل المستهلكين التكاليف المرتفعة لحماية أرباحهم ، وفقا لشركة أبحاث ائتمانية .

وقالت شركة تيكوكو داتا بانك ليمتد في تقريرها الصادر مؤخرا، إن إجمالي عدد المنتجات الغذائية والمشروبات ، بما في ذلك الارتفاعات في الشهور المقبلة ، يفوق إجمالي عدد المنتجات عام 2022 والبالغ 25ألفا و768،بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأبقت الشركة على توقعها بالنسبة للعام بأكمله عند ارتفاع أسعار نحو 35ألفا من المواد الغذائية والمشروبات، وقالت إن من المتوقع أن يشهد شهر تشرين أول/أكتوبر أعلى أرتفاعات في الأسعار.

وأضافت أن الأعباء على الأسر قلصت القدرة الشرائية، مما يجعل من غير المرجح على نحو متزايد أن تواصل الشركات رفع الأسعار بمثل هذه الوتيرة السريعة حيث إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض الطلب.

وأشارت الشركة إلى الزيادات في أسعار الكهرباء وتكاليف العمالة، وضعف الين الياباني الذي يؤدي لزيادة الواردات، كعوامل من شأنها أن تسفر عن لمزيد في زيادة الأسعار.