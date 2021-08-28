وزيرا الخارجية الإيراني والإماراتي يستنكران الإساءة للقرآن في السويد والدنمارك

أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، بشدة الإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك، داعيًا إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الإيراني، اعتبر في هذا الاتصال الهاتفي، الإساءة للقرآن الكريم سببا لجرح مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا ضرورة التصدي بجدية لمرتكبي هذه الإهانة.

وأشار أمير عبداللهيان، إلى زيارته الأخيرة إلى الإمارات، والاجتماعات والمباحثات الجيدة والمثمرة مع كبار المسؤولين في هذا البلد، لافتًا اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.

واعتبر أمن منطقة الخليج الفارسي «مهما» للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلًا إن دول المنطقة يمكنها ضمان أمن المنطقة، دون تدخل خارجي.

بدوره أدان وزير خارجية الإمارات، بشدة الإساءة إلى الكتب المقدسة والأديان والمعتقدات الدينية، مرحبًا باقتراح نظيره الإيراني، حول عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ولفت إلى الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين، وقيّم الزيارة الأخيرة التي قام بها أميرعبداللهيان إلى الإمارات بأنها زيارة مهمة للغاية، داعيًا إلى تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان، اهتمام الإمارات بحل مشاكل الإيرانيين المقيمين في الإمارات، وحل مشكلات المدارس والمستشفيات الإيرانية في إطار الأنظمة الموجودة.