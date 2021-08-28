روسيا تعتزم مطالبة اليونسكو بإدانة مقتل مراسل وكالة سبوتنيك

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تعتزم البعثة الروسية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مطالبة الأمانة العامة للمنظمة بإدانة قتل مراسل وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، روستيسلاف جورافليوف، خلال قصف للقوات الأوكرانية بقنابل عنقودية على تجمع لصحفيين روس في مقاطعة زابوروجيه، يوم أمس السبت.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى اليونسكو رينات علي الدينوف، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»: «نعتزم مطالبة رئاسة الأمانة العامة لليونسكو بإدانة قتل المراسل العسكري الروسي روستيسلاف جورافليوف».

وأضاف: «هذه القضية ضمن اختصاص المنظمة، وسنلفت أيضًا انتباه الدول الأعضاء إلى جريمة نظام كييف البشعة تلك».

وقتل المراسل العسكري لوكالة «سبوتنيك» روستيسلاف جورافليوف، يوم أمس السبت، خلال قصف أوكراني على مقاطعة زابوروجيه.

ووقع القصف في منطقة بياتيخاتكي حيث تعرضت مجموعة من الصحفيين لإطلاق النار. وبحسب المصادر، أصيب صحفي من صحيفة إزفستيا وأصيب مصور الوكالة كونستانتين ميخالشيفسكي.

وقالت الدفاع الروسية: «نتيجة لضربة بالذخائر العنقودية ضد مجموعة من المراسلين، أصيب أربعة صحفيين بدرجات متفاوتة».