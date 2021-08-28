لندن: الأيام الأخيرة شهدت زيادة للقصف المدفعي على خط المواجهة في لوهانسك وخاركيف

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الاحد، بأن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا في حجم القصف المدفعي على طول شمال خط المواجهة، في منطقتي لوهانسك وخاركيف.

وذكر التقييم المنشور على موقع تويتر، أنه من المحتمل أن يكون هذا الارتفاع في القصف المدفعي مصحوبا ببعض الزيادة في هجمات الوحدات الصغيرة الروسية، إلا أن الوضع غير واضح بسبب المعلومات المضللة من جانب روسيا.

وجاء في البيان أنه من المرجح أن تكون روسيا حققت مكاسبا هامشية فقط، ولكن نشاطها المتجدد في الشمال يسلط الضوء على أهميته بالنسبة للكرملين، بينما تواجه في نفس الوقت ضغوطا كبيرة في قطاع زابوريجيا الجنوبي.

ويشير البيان إلى أنه من المحتمل أن تحاول مجموعة القوات الغربية الروسية التقدم مرة أخرى إلى نهر أوسكيل، لإقامة منطقة عازلة حول لوهانسك أوبلاست.