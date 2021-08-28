محمد إبراهيم يكشف سبب احتفاله بكأس الرابطة على طريقة شيكابالا

أبدى محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس الرابطة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت على ستاد برج العرب.

قال محمد إبراهيم في تصريحات لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" كان هناك إصرار وتحدي من نوع خاص لجميع اللاعبين من ‏أجل التتويج بكأس الرابطة".

أضاف:" لاعبو سيراميكا كليوباترا كانوا يقطعون 12 و13 كيلومتر ركضًا في كل مباراة وهو جهد كبير أشكرهم عليه".

تابع:" دعم مجلس إدارة النادي ساعد الفريق على حصد كأس الرابطة، موجهاً الشكر لجميع قيادات النادي التي ساهمت في تحقيق تلك الإنجاز".

أكد محمد إبراهيم:" سيبني الفريق تحضيراته للموسم الجديد في الفترة المقبلة على التتويج بكأس الرابطة، وأن تكون بداية لناد يملك الإمكانيات ومسئوليه لم يقصروا معنا".

وتطرق إبراهيم للحديث عن احتفاله بالكأس على طريقة شيكابالا، قائلًا:" احتفلت بشكل يجمع بين ميسي في كأس العالم وشيكابالا مع الزمالك، شيكابالا ساندني كثيرا وأعتز به على المستوى الشخصي".