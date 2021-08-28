قلق في السد القطري بعد إصابة البرازيلي هنريكي في ودية الرجاء المغربي

تسود حالة من القلق الشديد داخل أروقة نادي السد القطري رغم الأداء المميز الذي قدمه الفريق في مباراة الرجاء المغربي الودية والتي انتهت بالتعادل 2/2 ، حيث قدم خلاله الفريق صورة مميزة خاصة في الشوط الأول رغم أنها المباراة الأولى في الموسم الجديد استعدادا لبطولة الأندية العربية .

ويكمن القلق بالنسبة لنادي السد بسبب الفحوصات الأولى التي أجراها المهاجم البرازيلي جيوفاني هنريكي، لاعب الفريق الشديد والتي رجح الكثيرون بعد خروج اللاعب من الملعب في الدقيقة الثانية أنها عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

ومن المنتظر أن يعلن السد في الساعات المقبلة، عن طبيعة الإصابة ومدة غياب جيوفاني عن الفريق التي ربما لن تقل عن 6 أشهر.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في الدقيقة الثانية من المباراة الودية، ضد الرجاء بعد أن تم تقديمه رسميا لجماهير الزعيم بدقائق.

وحرص أحمد الأنصاري المتحدث الرسمي لنادي السد على طمأنة جماهير السد حيث كتب عبر حسابه الشخصي في تويتر قائلا : "الكل ينتظر خبر عن جيوفاني ، تم عمل فحص له بعد المباراة وسيتم عمل فحص آخر بعد يومين قبل التصريح بالتشخيص النهائي لحالته".

وفي حالة تأكد إصابة جيوفاني ، سيكون غيابه مؤثر جدا على الفريق القطري ، الذي سيشارك في البطولة العربية للأندية، ويعول على المهاجم الشاب القادم من بالميراس البرازيلي للمنافسة بقوة على لقب البطولة.

وانضم جيوفاني للسد مؤخرا ، بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

ويتواجد السد القطري في المجموعة الثانية بالبطولة العربية التي ستقام في السعودية، إلى جانب أندية الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي.