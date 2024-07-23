قال محمد فايق، وزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إنه قبل ثورة 23 يوليو كان هناك انسداد كامل في حل القضية الوطنية وهي خروج الاحتلال الإنجليزي من مصر.

وأضاف فايق في لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أن بيان الاستقلال عام 1922 كان منقوصًا بسبب بقاء القوات الإنجليزية في مصر وكان هذا غير دستوري.

وأوضح أن بيان الاستقلال كان ينص على أن المملكة المتحدة مسئولة عن الدفاع عن خطوط مواصلاتها في مصر، ومسئولة أيضًا عن أمن الجاليات الأجنبية والأقليات.

وأشار إلى إعداد دستور جيد أثناء الثورة، لكن الملك منح لنفسه سلطات كثيرة والإنجليز «شطبوا» كل ما يتعارض معهم، وكانت هناك وعود مزيفة من أمريكا بشأن حق تقرير المصير لمصر.

وأردف: كان لا بد من خروج الاحتلال الإنجليزي بالقوة من مصر لذلك كان لابد من القيام بثورة، حيث كان هناك ضغط جماهيري على الجيش لخروج الاحتلال من مصر.

وتابع: الشعب المصري تقبل ثورة 23 يوليو وانتظرها وطالب بها في سبيل القضاء على الهيمنة الإنجليزية على مصر، الأمر الذي دفع الجيش للتحرك السريع بدعم من الشعب.