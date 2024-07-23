توصلت شركة زاكري إنداستريال المقاول الرئيسي لمشروع الغاز الطبيعي الأمريكي جولدن باس إل.إن.جي ، إلى اتفاق مع الشركات المالكة للمشروع، للانسحاب منه والسماح باستئناف العمل فيه، وتسهيل إعلان إفلاسها.

وقالت شركة التشييد الموجود مقرها في ولاية تكساس الأمريكية زاكري إندستريال لمحكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة جنوب تكساس إن الاتفاق الذي توصلت إليه مع أصحاب المشروع وهم قطر للطاقة وإكسون موبيل كورب ومجموعة من شركات المقاولات سينهي سنوات من التوقف ويسمح بعودة العمل في المشروع البالغة قيمته 10 مليارات دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التسوية التي تم تقديمها للمحكمة يوم الجمعة الماضي تتضمن تسليم المشروع عير المكتمل إلى مجموعة شركات تشييد تضم ماكديرموت إنترناشونال وسي.بي أند آي.إل.إل.سي وشيودا إنترناشونال كورب لاستكماله.

كما تتضمن التصفية آلية لسداد مستحقات الموردين لدى زاكري ومقاولي الباطن الذين عملوا معها في المشروع.

وأشارت بلومبرج إلى أن التسوية، التي مازالت تحتاج إلى موافقة المحكمة، تنهي نزاعا قانونيا معقدا استمر سنوات.

يذكر ان زاكري قدمت طلبا للحماية من الإفلاس وفقا للفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي في أيار/مايو الماضي بسبب المشكلات المالية القوية التي واجههتها نتيجة العمل في مشروع جولدن باس.

وقالت الشركة إنها بدأت تعاني من المشكلات المالية بعد بدء العمل في المشروع عام 2019، بسبب حالة التربة في موقع المشروع والمشكلات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في 2020.