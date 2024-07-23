استئناف خدمة قطارات الطلقة بين طوكيو وأوساكا بعد توقف ليوم كامل

استأنفت القطارات فائقة السرعة (قطارات الطلقة) التي تربط بين طوكيو وأوساكا الخدمة بشكل كامل اليوم الثلاثاء، بعد حادث تورطت فيه مركبات صيانة السكك الحديدية مما تسبب في توقف الخدمة ليوم كامل على جزء من خط توكايدو شينكانسن في اليوم السابق.

وقالت شركة "جيه آر سنترال" إنها تخطط لتشغيل أربع قطارات إضافية على الخط قبل الساعة السابعة صباحا، بعد انتهاء أعمال ما بعد الحادث في وقت متأخر من يوم الاثنين، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وتعطلت خدمة القطارات عالية السرعة بشكل كبير يوم الاثنين على الخط، الذي ينقل العديد من السياح إلى كيوتو، بعد أن اصطدمت مركبة صيانة بأخرى على المسار الشرقي في محافظة آيتشي، وسط اليابان، وفقا لشركة "جيه آر سنترال".

وقالت الشركة إن الحادث أسفر عن إصابة عاملين وإلغاء 328 رحلة قطار، مما أثر على حوالي 250 ألف شخص. وتم إلغاء قطارات "الطلقة" بين ناجويا وهاماماتسو طوال اليوم.

وذكرت شركة "جيه آر سنترال" إن مشكلة في المكابح على إحدى المركبات تسببت على ما يبدو في الحادث.