ارتفاع العائدات الضريبية للحكومة الألمانية في النصف الأول من 2024

ارتفعت العائدات الضريبية للحكومة الألمانية الاتحادية قليلا في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الألمانية، بلغت إيرادات الضرائب 5ر176 مليار يورو، بزيادة قدرها 6ر4% أو 8ر7 مليار يورو عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2023.

وحصلت الحكومة أيضا على حوالي 20 مليار يورو من إيرادات أخرى، مثل إيرادات الفوائد ومدفوعات رسوم المرور وإيرادات من بيع مساهمات.

وفي الوقت نفسه، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 4% بفضل تراجع أسعار الفائدة. وفي المقابل اضطرت الحكومة الألمانية إلى زيادة نفقاتها على الإعانات الاجتماعية وزيادات تأمينات التقاعد في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

ووفقا للتقرير، سجلت ميزانية الحكومة الاتحادية بوجه عام عجزا تمويليا قدره 6ر23 مليار يورو بنهاية يونيو الماضي. وعادة ما تخضع الإيرادات والنفقات لتقلبات قوية على مدار السنة المالية، لذلك لا يمكن استخلاص أي نتيجة من ذلك بالنسبة للحساب الختامي.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة الاتحادية تحمل 3ر11 مليار يورو أخرى من الديون الإضافية في الميزانية التكميلية، والتي تهدف - من بين أمور أخرى - إلى موازنة الاحتياج المتزايد للإعانات الاجتماعية. وعلى خلفية ضعف الاقتصاد يجوز للحكومة الاتحادية الاستدانة حتى مع سريان مبدأ كبح الديون.