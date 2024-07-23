مفوضية الانتخابات: كاجامى يفوز بالانتخابات الرئاسية في رواندا

فاز الرئيس الحالي بول كاجامى بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية في رواندا.

ومع فرز جميع الأصوات، حصل كاجامى على 18ر99 من الأصوات، وفقا للمفوضية الانتخابية.

وحصل منافساه، رئيس حزب الخضر، فرانك هابينيزا، على 5ر0% بينما حصل المرشح المستقل فيليب مباييمانا عل32ر0% من الأصوات، وفقا للنتائج النهائية للمفوضية.

وكان أكثر من تسعة ملايين شخص مؤهلين للتصويت في 15 يوليو، بما في ذلك مليوني ناخب لأول مرة.

كان كاجامى رئيسا للبلاد منذ عام 2000 ، لكنه ، في الممارسة العملية ، يقود رواندا منذ عام 1994. وفي ذلك الوقت، كزعيم للجبهة الوطنية الرواندية، سار إلى رواندا من المنفى في أوغندا وأنهى الإبادة الجماعية لميليشيات الهوتو ضد التوتسي. وكان آنذاك وزيرا للدفاع ونائبا للرئيس.

وحزب كاجامى، الجبهة الوطنية الرواندية، هو أقوى حزب في البرلمان بعد الانتخابات. ووفقا للأرقام الصادرة عن مفوضية الانتخابات، فاز الحزب بـ 37 مقعدا في البرلمان، في حين لم يفز أي من أحزاب المعارضة بأكثر من خمسة مقاعد.

وتنافس ما مجموعه 670 مرشحا على المقاعد البرلمانية البالغ عددها 80 مقعدا.

ومن السمات الخاصة أن المشرعات يشكلن الأغلبية في البرلمان.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان اضطهاد شخصيات المعارضة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 14 مليون نسمة.