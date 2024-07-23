عودة حركة قطارات الطلقة بين طوكيو وأوساكا

عادت حركة قطارات الطلقة بين طوكيو وأوساكا في اليابان اليوم الثلاثاء، وذلك بعد وقوع حادث شمل مركبتي صيانة، وتسبب في تعطل الخدمة جزئيا طوال أمس الاثنين على خط توكايدو شينكانسين.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن شركة السكك الحديدية المركزية انتهت من أعمال الصيانة في وقت متأخر من أمس الاثنين، كما عززت من أعداد القطارات خلال الصباح لمواجهة تأثيرات تعطل الخدمة.

وقالت الشركة إن خدمات قطار الطلقة على هذا الخط، الذي ينقل عددا كبيرا من السائحين إلى كيوتو، تعطلت أمس الاثنين بعدما اصطدمت مركبة صيانة باخرى على الخط المتجه شرقا في مقاطعة آيتشي بوسط اليابان..

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وإلغاء 328 رحلة بالقطارات، مما أثر سلبا على 250 ألف شخص، حسبما قالت الشركة.