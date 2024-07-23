رفعت مدينة مرسى مطروح، درجة الاستعداد القصوى على الشواطئ؛ نظراً لبداية ارتفاع للامواج ووجود تيارات وسحب على الشواطئ المفتوحة، وحالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة، وذلك طبقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، وسيتم اتخاذ قرارات بالغلق في حالة وجود تغير في حالة البحر.

وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، تأهب جميع الأجهزة بالمدينة ورؤساء الشواطئ للطقس غير المستقر طبقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية بوجود نوة خلال الساعات المقبلة، بعدم ممارسة السباحة في حالة تغير البحر والتي قد تصل للغلق للطرق المؤدية لجميع الشواطئ المفتوحة وهي شواطئ "الأبيض - أم الرخم - عجيبة".

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن قسم التوعية بالعلاقات العامة مع رؤساء الشواطئ المفتوحة بمجلس المدينة يتابعون حالة البحر والطقس لتوعية رواد الشواطئ في حالة وجود أمواج عالية وسحب وتيارات، على الفور يتم الإعلان عن عدم ممارسة السباحة فورا.

ولفت إلى الإقبال الكبير من المصطافين على الشواطئ الآمنة وهي: "روميل، البنست، النخيل، بحيرة كليوباترا، الليدو، مطروح العام، الغرام"، مع الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ، بمتابعة من فرق الإنقاذ التي تتواجد بالشواطئ العامة، مؤكدا عدم ممارسة السباحة في مزارات كليوباترا والغرام.

وذكر أن لجنة الشواطئ حددت أسعار الشماسي بصيف 2024، والتي تشمل شمسية و4 كراسي وترابيزة بـ150 جنيها بالشواطئ العامة وتنشر بكل شاطئ لوحات ارشادية بها أرقام رؤساء الشواطئ، وغرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة لتلقي البلاغات وشكاوى المصطافين، وتم نشر اللوحات والإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمدينة.