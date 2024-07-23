بورشه تؤكد مجددا توقعات أرباحها وتقلل توجيه إيراداتها

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أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية "بورشه"، اليوم الثلاثاء، أنها تحافظ على توجيه أرباحها السنوية بينما تخفض توقعات إيرادات مبيعاتها.

وبالنسبة لفترة الـ 12 شهرا، تستمر الشركة في توقع النتائج بعد خصم الضرائب بقيمة 5ر3 مليار يورو (8ر3 مليار دولار) إلى 5ر5 مليار يورو.

وتتوقع "بورشه" في الوقت الحالي تسجيل إيرادات مبيعات سنوية تتراوح قيمتها بين 39 مليار يورو و40 مليار يورو، مقابل توقعاتها السابقة بأن تسجل إيرادات المبيعات السنوية بما يتراوح بين 40 مليار يورو و42 مليار يورو.

ومن المتوقع الآن أن تتراوح نسبة العائد التشغيلي على المبيعات بين 14% و15%، مقابل التوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 15% و17%.