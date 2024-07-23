دراسة: السيارات الكهربائية الألمانية أكثر جاذبية من الصينية بالنسبة للمستهلكين الألمان

أظهرت دراسة حديثة أن السيارات الكهربائية التي تنتجها شركات ألمانية تتمتع بسمعة أعلى بين المستهلكين في ألمانيا مقارنة بالطرازات الصينية.

وفي مؤشر حديث عن جاذبية السيارات الكهربائية، احتلت العلامات التجارية "فولكس فاجن" و"أودي" و"مرسيدس بنز" المراكز الثلاثة الأولى.

في المقابل احتلت العلامات التجارية المستوردة من الصين "إم جي" و"بي واي دابليو" و"جي دابليو إم" أدنى درجات في المؤشر على الرغم من انخفاض متوسط ​​أسعارها عن العلامات الألمانية.

ومن أجل المؤشر أجرت شركة "بيرنج بوينت" للاستشارات الاقتصادية ومعهد "هاندلسبلات" للبحوث الاقتصادية استطلاعا شمل أكثر من ألفي شخص في ألمانيا.

وذكر 62% من الذين شملهم الاستطلاع أن سعر السيارة هو أهم معيار للشراء بالنسبة لهم، لكنهم أشاروا أيضا إلى أنهم يولون اهتماما مماثلا تقريبا بنطاق السيارة وتكاليف الكهرباء وجودة العلامة التجارية.

ووفقا للاستطلاع، تقدم شركة "فولكس فاجن" بوجه عام أفضل حزمة شاملة في نظر المستهلكين، على الرغم من أن الشركة التي يقع مقرها في فولفسبورج تحتل الصدارة فقط في عدد قليل من الفئات.

وأشار الاستطلاع إلى أن المستهلكين ينظرون إلى شركتي "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو" على أنهما مبتكرتان بشكل خاص. وحلت "بي إم دابليو" في المركز السابع في التصنيف الإجمالي خلف "تيسلا" و"بورشه" و"هيونداي"، تلتها "أوبل" و"رينو"، ذات متوسط الأسعار المنخفض نسبيا، لتتقدما على الموردين من الصين، الذين حققوا في الاستطلاع نتائج منخفضة فيما يتعلق بالثقة في الجودة. وحققت "تسلا" الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية هنا أيضا نتائج ضعيفة.

وأوضح المحلل سفين يونج من معهد "هاندلسبلات" للأبحاث الاقتصادية أن شركة "تسلا" الأمريكية لم تعد هي المعيار عندما يتعلق الأمر بالتنقل الكهربائي، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية أصبحت الآن في مكانة أفضل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعايير التقنية، موضحا أن الشركات الألمانية تستفيد في ذلك أيضا من علاماتها التجارية القوية وشبكة الخدمات الكثيفة. في المقابل أشار مانويل شولر، خبير السيارات في "بيرنج بوينت"، إلى أن هذا الأمر قد يتغير في أي وقت.