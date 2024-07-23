 يتعلق بالأولمبياد.. حماس: حسابات تابعة للاحتلال تروّج لفيديو مفبرك للتحريض ضد المقاومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يتعلق بالأولمبياد.. حماس: حسابات تابعة للاحتلال تروّج لفيديو مفبرك للتحريض ضد المقاومة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 11:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 11:58 م

قالت حركة حماس، إن حسابات تابعة للاحتلال تروّج لفيديو مفبرك للتحريض ضد المقاومة الفلسطينية.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في بيان صادر عن الحركة، مساء الثلاثاء، بأنَّ حسابات تابعة لأجهزة الاحتلال الأمنية نشرت فيديو مزورًا منسوبًا للمقاومة يهدد فيه بعمليات قتل في باريس على خلفية مشاركة الاحتلال في أولمبياد باريس.

وأضاف الرشق: «هذا الفيديو المفبرك جزء من الدعاية الصهيونية للتحريض ضد المقاومة الفلسطينية».

وشدد القيادي في الحركة، على ضرورة مقاطعة الاحتلال في كل المجالات ردًا على المجازر وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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