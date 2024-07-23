كشف محمد فايق، وزير الإعلام في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، تفاصيل نشأته وبداية التحاقه للعمل بجهاز المخابرات الحربية.

وقال فايق في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، إن والده نصحه بالالتحاق بالكلية الحربية، وكان مترددا في البداية، لكنه تمكن من اجتياز جميع الاختبارات بنجاح.

وأضاف: «التحقت بالكلية الحربية رغم أنني تقدمت للدراسة في كلية الطب، وكنت مستعد لتحمل كل الأمور الخاصة بالالتحاق بالحياة العسكرية».

وتابع: التحقت بسلاح المدفعية الثقيلة المضادة للطائرات، وكان من دفعتي الفريق أول يوسف صبري أبو طالب واللواء شمس بدران وزير الحربية في عهد عبد الناصر، بينما كان الرئيس محمد حسني مبارك في الدفعة التالية لدفعتي.

وروى فايق كواليس تاريخية هامة حدثت له خلال فترة دراسته بالكلية الحربية، قائلًا: «وقعت على قدمي دانة وزنها 49 كيلو وكسرت مشط قدمي، ولم أشارك في حفلة التخرج».

وقال: المشير أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق كان دفعتي، ورغم ذلك كنت أفوز بالمركز الأول في معظم اختبارات الفرق.