شهد مصيف ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، حالة من الارتباك بين المصطافين، حيث أعلن اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة عن غلق شاطئ المصيف، ثم بعد ساعات أعلن أنه تم فتح الشاطئ أمام المصطافين من صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلنت مدينة ومصيف جمصة، فى بيان سابق، عن غلق الشاطئ بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 23-7-2024 وحتى إشعار آخر، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية، ويمنع منعا باتا نزول المياه نهائيا حرصاً على سلامة المواطنين.

وصرح مسئولو الشاطئ، فى تصريحات صحفية، بأن إدارة الشواطئ في جمصة ستقوم برفع الرايات السوداء من أجل منع المواطنين من النزول إلى البحر، وتعليق لوحات تحذيرية، والتشديد على رجال الإنقاذ بمنع المواطنين من النزول إلى المياه.

إلا أنه فوجيء رواد المصيف اليوم بحذف المنشور الأول الخاص بقرار الغلق، ووضع آخر جديد باستمرار فتح الشاطئ.