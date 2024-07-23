أعلنت وزارة الموارد البشرية والتأمين الاجتماعي الصينية اليوم الثلاثاء أن اقتصاد الصين وفر خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 98ر6 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إن معدل البطالة في المناطق الحضرية ظل خلال الشهر الماضي عند مستوى 5% كما استقر موقف التوظيف في هذه المناطق بشكل عام.

وتستهدف الصين توفير أكثر من 12 مليون وظيفة حضرية جديدة خلال العام الحالي، بهدف المحافظة على معدل البطالة في المناطق الحضرية في حدود 5ر5% فقط.

يأتي ذلك في حين تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول وبتوقعات المحللين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل 7ر4% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1ر5% بعد نموه بمعدل 3ر5% خلال الربع الأول.

وعلى أساس ربع سنوي سجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 7ر0% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 1ر1% بعد نموه بمعدل 6ر1% خلال الربع الأول.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي استقرار معدل البطالة في الصين بشكل عام خلال الشهر الماضي عند نفس مستواه في الشهر السابق وكان 5% متفقا مع توقعات المحللين.