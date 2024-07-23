محافظ جنوب سيناء يوجه بحسن إدارة الموازنة العام بما يخدم خطط التنمية

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ، اليوم الثلاثاء، المحاسب هيثم سالم عوف، مدير المديرية المالية، والدكتور عرفة محمد عبد القوى، مدير عام التفتيش بالمديرية المالية، والمحاسب أحمد فؤاد، مدير حسابات الديوان العام، وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف المالي للمحافظة والاطلاع على الموازنة العامة للمحافظة للعام المالي 2023- 2024، والحساب الختامي ايراداً ومصروفا، وموقف الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية.

وجرى خلال اللقاء استعراض دور المديرية المالية المتمثل في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية ودورها في الرقابة على الموازنة العامة للدولة، لتحقيق أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة بما يلبي احتياجات المواطنين بمحافظة جنوب سيناء.

و أكد المحافظ، على أواصر التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء،

والتركيز على تعزيز الإيرادات العامة للمحافظة، والتنسيق الدائم لتحصيلها، واستغلال موارد المحافظة الاستغلال الأمثل وتشديد الرقابة على الأعمال المالية، والتركيز على حسن إدارة الموازنة العامة للدولة بما يخدم خطط التنمية بنطاق المحافظة.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة.