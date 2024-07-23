هيومن رايتس ووتش: الولايات المتحدة وبريطانيا انفردتا بشكل مخز بحجب تمويل وكالة أونروا

قالت «هيومن رايتس ووتش» اليوم، إن حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا لم تستأنفا بعد التمويل الضروري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، مشيرة إلى أن الحكومتين يتعين عليهما التحرك فورا لإعادة دعمهما للوكالة، باعتبارها أكبر منظمة إغاثة في غزة.

وأضافت في بيان عبر موقعها الرسمي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا أقرتا يوم 12 يوليو 2024، مجموعة التزامات مشتركة، بالإضافة إلى 116 حكومة أخرى تعترف بـ«الوضع المالي الحرج جدا» الذي تواجهه الأونروا وتعترف بالمخاطر الإنسانية والسياسية والأمنية الجسيمة التي قد تنجم عن أي انقطاع أو تعليق لعملها الحيوي.

ونوهت أن «الدولتان لم تتراجعا عن قرارهما الذي اتخذتاه في يناير بوقف التمويل».

وقالت أكشايا كومار، مديرة المناصرة لشئون الأزمات في هيومن رايتس ووتش: «أصبحت الولايات المتحدة وبريطانيا الآن منفردتين بشكل مخز، حيث استأنف معظم المانحين تمويل الأونروا. لم يكن قطع المساعدات متناسبا مع الادعاءات ضد الأونروا منذ البداية. يواجه الفلسطينيون في غزة انعداما كارثيا في الأمن الغذائي، ونقصا هائلا في الإمدادات الطبية، ونزوحا متكررا، وليس هناك بديل لشبكات الأونروا وخبرتها وقدرتها على تقديم الإغاثة».

واستند قطع المساعدات إلى مزاعم السلطات الإسرائيلية بأن 19 شخصا، من بين 30 ألف موظف في الأونروا، شاركوا في عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت مراجعة مستقلة صدرت في 20 أبريل، وتحديث منشور عن التحقيقات الجارية من قبل المحققين الداخليين التابعين لـ«الأمم المتحدة»، أنهم لم يعثروا على أدلة، أو لم تزودهما السلطات الإسرائيلية بالأدلة، لدعم الادعاءات الرئيسية.

وهُجّر 90% من سكان غزة أو أجبروا على الفرار من منازلهم، وكثير منهم بشكل متكرر، ومن المتوقع أن يواجه 96% منهم أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي بحلول سبتمبر/أيلول.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تواجه النساء الحوامل في غزة صعوبة متزايدة في الحصول على الرعاية الضرورية التي يحتجن إليها، وتُجرى بعض عمليات الولادة الطارئة في الخيام دون دعم طبي.

وتتوفر الرعاية الشاملة الطارئة للتوليد وحديثي الولادة في 11 منشأة فقط، حيث يؤدي النقص الحاد في الوقود إلى إعاقة عمل الحاضنات وغيرها من المعدات.

وفي بيان صدر في 14 يوليو، وصف مسئول في الأونروا الظروف في مستشفى ناصر، حيث «تلقى العديد من المرضى العلاج على أرضية المستشفى دون وجود مطهرات، مع الافتقار إلى الأسرّة الكافية ومعدات النظافة والأغطية والملابس الطبية».

ورأى المسئول الأممي «أطفالا صغارا مبتوري الأطراف، وأطفالا مشلولين ومحرومين من إمكانية تلقي العلاج الطبي، وآخرين منفصلين عن ذويهم».

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أمام مؤتمر التعهدات في الأمم المتحدة إن الأونروا لا تزال تواجه أزمة مالية وأن «قدرة الوكالة على العمل بعد شهر سبتمبر تعتمد على تقديم الدول الأعضاء التمويل المخطط له وتقديم مساهمات جديدة في الميزانية الأساسية».

وتعتمد الأونروا أساسا على التبرعات الفردية المقدمة من الحكومات لتمويل عملها في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتعد المساهمات التي تقدمها الحكومات للأونروا هي طوعية وحسب تقدير الحكومات.

وفي يناير أنهت الأونروا فورا عقود 10 من موظفيها المزعوم تورطهم في أحداث 7 أكتوبر، وتوفي اثنان آخران قبل الإعلان عن الاتهامات.

وفتح «مكتب خدمات الرقابة الداخلية»، مكتب التحقيق الداخلي للأمم المتحدة، تحقيقات مع جميع موظفي الأونروا الـ 12 الذين حُدِّدوا في البداية ثم أضاف فيما بعد 7 آخرين، لكنه علّق التحقيقات في 4 حالات لعدم كفاية الأدلة، وأغلق قضية واحدة لأن إسرائيل لم تقدم أي أدلة داعمة. ولا تزال التحقيقات جارية في القضايا الأخرى.

وبشكل منفصل، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة لجنة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا لتقييم حياد الأونروا.

وأصدرت اللجنة علنا تقريرها الذي يتضمن 50 توصية في أبريل، ومنذ ذلك الحين شكلت الأونروا فريق عمل داخلي للإشراف على تنفيذ التوصيات.

وردا على مزاعم إسرائيل في يناير، قالت الأونروا إن 16 دولة علقت تبرعاتها للوكالة وأشارت دول أخرى إلى أنها ستضع شروطا لمزيد من التمويل. استأنفت معظمها، بما فيها أستراليا والنمسا وكندا وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا والسويد، الدعم منذ ذلك الحين.

ولم يعلّق مانحون آخرون، بمن فيهم فرنسا والدنمارك وسويسرا ونيوزيلندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تبرعاتهم مطلقا، وبدلا من ذلك قدّموا الأموال التي كانوا يخططون سابقا لمنحها للأونروا مع مرور الوقت، مع الاحتفاظ ببعض الباقي في شرائح خاضعة لشروط معينة.

وقدمت هولندا بالفعل مساهمتها السنوية للأونروا قبل ظهور هذه الادعاءات في يناير، لكنها أعلنت أنها ستوقف مزيدًا من التمويل. وفي يونيو، خصصت هولندا وأبدت استعدادها لتقديم مزيد من التمويل أثناء تنفيذ الأونروا توصيات اللجنة المستقلة.

وفي أوائل مارس، قدمت الأونروا إلى الاتحاد الأوروبي «تأكيدا كتابيا» بأنها «ستنفذ الشروط والتدابير المتفق عليها»، بما فيه التدقيق، وتعزيز الضوابط الداخلية، وفحص الموظفين.

ولم تقطع حكومات، من ضمنها حكومات بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا، التمويل أو أبطأته، ودعت الآخرين إلى الحفاظ على تدفق الأموال، في حين زادت دول أخرى مثل العراق وقطر وإسبانيا تبرعاتها مع تدهور الوضع الإنساني في غزة.

تاريخيا، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، حيث قدمت ثلث ميزانية الوكالة عام 2023.

وبعد إعلان إدارة بايدن في أواخر يناير أنها ستوقف المدفوعات مؤقتا، أصدر الكونجرس الأمريكي قانونا يحظر أي تمويل إضافي للأونروا حتى مارس 2025، على الأقل.

وقال مسئولون في إدارة بايدن لـ هيومن رايتس ووتش إنها حولت الأموال المخصصة للأونروا إلى وكالات مساعدات أخرى لاستخدامها في غزة.

ولم تعلن حكومة «حزب العمال» المنتخبة حديثا في بريطانيا بعد عن تغيير في سياستها، مما يترك تعليق الحكومة السابقة لدعم الأونروا قائما.