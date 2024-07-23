 محافظ بورسعيد: لم نصدر قرارا بإغلاق الشواطئ.. وكثفنا فقط الجاهزية والطوارئ - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 يوليه 2024 11:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

محافظ بورسعيد: لم نصدر قرارا بإغلاق الشواطئ.. وكثفنا فقط الجاهزية والطوارئ

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 11:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 11:02 م

قال اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، إنه لم يصدر قرارٌ بغلق الشواطئ في المحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة أصدرت تعليمات بضرورة توخي الحيطة والحذر لوجود نشاط في حركة المد والجزر.

وأوضح أنه تم تنشيط عناصر الإنقاذ الموجودة على الشاطئ مع تكثيف جاهزية سيارات الإسعاف، لكنه جدّد التأكيد على أنه لم يتم إغلاق الشواطئ.

وأشار إلى أن شواطئ بورسعيد ظلّت مفتوحة طوال نهار اليوم، مؤكدا عدم تلقي أي بلاغات بأي شيء، مع متابعة مستمرة لحالات الشواطئ بالصوت والصورة.

ولفت إلى أنه لم تصدر تعليمات بعدم نزول البحر، لكن تم رفع الرايات السوداء لوجود نشاط في حركة المد والجزر، وجرى تحذير المواطنين بعدم التعمق في البحر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك