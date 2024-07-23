قال اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، إنه لم يصدر قرارٌ بغلق الشواطئ في المحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة أصدرت تعليمات بضرورة توخي الحيطة والحذر لوجود نشاط في حركة المد والجزر.

وأوضح أنه تم تنشيط عناصر الإنقاذ الموجودة على الشاطئ مع تكثيف جاهزية سيارات الإسعاف، لكنه جدّد التأكيد على أنه لم يتم إغلاق الشواطئ.

وأشار إلى أن شواطئ بورسعيد ظلّت مفتوحة طوال نهار اليوم، مؤكدا عدم تلقي أي بلاغات بأي شيء، مع متابعة مستمرة لحالات الشواطئ بالصوت والصورة.

ولفت إلى أنه لم تصدر تعليمات بعدم نزول البحر، لكن تم رفع الرايات السوداء لوجود نشاط في حركة المد والجزر، وجرى تحذير المواطنين بعدم التعمق في البحر.