 تنفيذ حكم القتل بحق سعودي لارتكابه جريمة إرهابية - بوابة الشروق
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تنفيذ حكم القتل بحق سعودي لارتكابه جريمة إرهابية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 3:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 3:42 م

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل بحق مواطن لإقدامه على ارتكاب جريمة إرهابية في المنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن سعودي الجنسية ارتكب "جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، واشتراكه مع عدد من العناصر الإرهابية في استهداف وقتل رجال الأمن، بالإضافة إلى ارتكابه عددا من جرائم تمويل الإرهاب، وتزويده عناصر إرهابية مطلوبة أمنياً بالأسلحة والذخائر، وتستره على عدد آخر ممن يتاجرون بالأسلحة".

وأضافت أنه بـ "إحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيرا، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا" .


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