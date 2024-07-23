محمد فايق: مصر شاركت في جميع حركات التحرر في إفريقيا بفضل الرئيس جمال عبد الناصر

قال محمد فايق، وزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن الرئيس عبد الناصر كشف عن وجه وقوة مصر أمام إفريقيا مع قيام ثورة 23 يوليو.

وأضاف في لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أنه لم يكن هناك ارتباط بين مصر وإفريقيا إلا بعد قيام ثورة 23 يوليو، حيث شاركت مصر في جميع حركات التحرر.

وتابع: "الرئيس عبد الناصر قال عن فلسفة الثورة إننا لا نستطيع أن نعيش بمعزل عن الصراع المخيف بين الأوروبيين و200 مليون مواطن في إفريقيا، الأمر الذي جعل مصر تشارك في كل حركات التحرر في إفريقيا."

وأردف: "كان لدي حلم المشاركة في كل حركات التحرر في إفريقيا وتحقق بالفعل، حيث اندمجت تطوعًا في حركة الجزائر، والرئيس عبد الناصر دعمني كثيرًا وساعدتني الدولة في ملف حركات التحرر."

وأوضح أن مصر ساهمت في دعم الثورات القائمة في العديد من الدول الإفريقية، حيث كان لها دور شامل في دعم حركات التحرر في نيجيريا، التي كانت حينها أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، بجانب امتلاكها البترول.

وأكمل: "الحاكم العسكري في نيجيريا أرسل رسالة إلى الرئيس عبد الناصر يطلب دعمه لمواجهة الاستعمار، في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس عبد الناصر إعادة بناء القوات المسلحة."

واستكمل: "الرئيس عبد الناصر قال لي حينها إنه لا يريد أن يمتد الاستعمار في نيجيريا، وأصدر قرارًا بتفويضي بسلطات رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات لمواجهة الاستعمار هناك."

وتابع: "بعد تفويض الرئيس عبد الناصر، كنت أرسل خطابًا إلى القوات المسلحة بكل ما أحتاجه لدعم نيجيريا ضد الاستعمار، وأرسلت ضابطًا مدربًا على المقاتلة من طراز ميج 19 في مهمة وطنية لدعم نيجيريا ومواجهة التذمر هناك."