مقتل 157 شخصا على الأقل في انهيارات أرضية بإثيوبيا

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لقي ما لا يقل عن 157 شخصا حتفهم في انهيارات أرضية في جنوب غربى إثيوبيا.

وقال متحدث باسم هيئة الحماية المدنية اليوم الثلاثاء إن العشرات من السكان ما زالوا في عداد المفقودين.

وأوضح المتحدث: "مازلنا نجمع الجثث، ومن المتوقع أن يكون عدد الضحايا أعلى بكثير من ذلك ".

وعندما تجمع مئات الأشخاص أمس الاثنين لإنقاذ ضحايا الكارثة، أشارت تقارير إلى حدوث انهيار أرضي آخر. وبسبب هطول الأمطار الغزيرة، لم تكن عملية إنقاذ أخرى ممكنة في البداية.

ومع بداية موسم الأمطار، تصبح الانهيارات الأرضية حوادث شائعة في المنطقة الجبلية. وتعرضت المنطقة لانهيارات طينية لأول مرة يوم الأحد.