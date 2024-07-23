أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم صباح الثلاثاء، تعيين خافيير أجيري كمدير فني للفريق ويساعده رافاييل ماركيز حتى 2026.

وسب قوتولى أجيري تدريب منتخب مصر في الفترة من أغسطس 2018 حتى يوليو 2019.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المكسيكي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بخبرة أجيري ومسيرة ماركيز، وقيادتهما معا لمنتخب المكسيك مع رؤية لعام 2026 ومشروع 2030، كيف لا يمكننا أن نكون متحمسين؟".

وتعتبر هذه هي الولاية الثالثة لأجيري مع منتخب التريكولور، إذ سبق وتولى تدريبه المرة الأولى كانت في يوليو 2001 حتى يونيو 2002، أما المرة الثانية كانت في أبريل 2009 حتى يونيو 2010.

ورحل أجيري عن تدريب منتخب الفراعنة بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.