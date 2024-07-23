الهند تلغي الضرائب المفروضة على استيراد معادن مهمة لتسريع استخدامها للطاقة النظيفة

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارام، في خطاب لها بشأن الميزانية، إن الهند ستلغي الضرائب التي تفرضها على استيراد 25 نوعا من المعادن المهمة، وستكثف الجهود من أجل تطوير مفاعلات نووية صغيرة الحجم، لتسريع اعتمادها على الطاقة النظيفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن سيتارام قولها في الكلمة التي ألقتها اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يتم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المعادن، التي تشمل النحاس والليثيوم والكوبالت، لمساعدة التنمية المحلية في قطاعات مثل الكهرباء المتجددة والفضاء.

وأوضحت سيتارام أن الحكومة ستدرس إقامة شراكات مع شركات خاصة من أجل بناء مفاعلات محليا، إلى جانب زيادة التمويل لأغراض البحث والتطوير.