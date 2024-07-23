حملة مداهمات ضد عصابات الدراجات النارية في ألمانيا

في إطار التحقيقات ضد عصابتين متعاديتين من عصابات الدراجات النارية (عصابات الروكر) في ألمانيا، شنت الشرطة حملة مداهمات وتفتيش على خمسة عقارات في منطقة أونترفرانكن.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء إنه تم اعتقال مشتبه به واحد على الأقل مؤقتا. وبحسب البيانات، تحفظت السلطات على عدد من المقتنيات خلال حملتها في منطقة ماركتهايدنفيلد.

وذكرت الشرطة أن خلفية المداهمات كانت حادثة وقعت في محطة وقود في ماركتهايدنفيلد في 13 يوليو الجاري، عندما وقع شجار بين مجموعتي الروكر النشطتين على المستوى الإقليمي "بانديدوس" و"أوت لوه". وهاجم حوالي 40 شخصا بعضهم بعضا بأسلحة طعن، من بين أمور أخرى.

وبحسب بيانات الشرطة، أصيب خمسة أشخاص، من بينهم اثنان في حالة خطيرة. ويجري التحقيق للاشتباه في حدوث خرق خطير للسلم العام والتسبب في أذى جسدي خطير.