محافظ الوادي الجديد يجتمع مع مستثمري منطقة بحيرة باريس

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات الزراعية بمنطقة بحيرة باريس، وذلك للوقوف على التحديات وتذليل المعوقات التي تواجه الشركات الجادة بما يسهم في زيادة معدلات التنفيذ والإنتاج والحفاظ على حق الدولة والقضاء على عمليات السمسرة واستغلال المستثمرين.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، جهود الدولة في توفير المرافق الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة والتيسيرات الممنوحة لأصحاب المشروعات، لجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الزراعية واستغلال المقومات المتاحة.

واستمع الزملوط، إلى مطالب وشكاوى المستثمرين، موجهًا بمنح مهلة ٣ أشهر للشركات لتنفيذ ٥٠٪ من الأعمال على أن يتم تقييم الموقف في بداية شهر نوفمبر القادم و سحب الأراضي من الشركات غير الجادة في التنفيذ ومنح مهلة ٦ أشهر إضافية لمن قام بالتنفيذ وفقًا للنسبة المقررة، إعفاء الشركات الراغبة في إنشاء خدمات ومنافع عامة بالمنطقة ورش، مخبز وغيرها من القيمة الإيجارية لمدة عامين، سرعة تسليم العقود للشركات التي قامت بسداد المستحقات المالية.