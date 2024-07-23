وصول السفيرة الألمانية الجديدة اليزابيث ولبرس إلى تونس

أعلنت السفارة الألمانية في تونس، اليوم الثلاثاء، وصول سفيرة ألمانيا الجديدة اليزابيث ولبرس، لاستلام منصبها.

وتعد ولبرس أول امرأة تشغل منصب سفيرة لبلادها في تونس منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في عام 1956.

وقالت الخارجية الألمانية "نحن سعداء بتعيينها هنا في تونس نظرا لخبرتها الممتازة بالمنطقة".

وقبل قدومها إلى تونس شغلت اليزابيث ولبرس منصب السفيرة في البلد الجار الجزائر.

وقبل ذلك، شغلت السفيرة الجديدة العديد من المناصب الهامة في الخارج، من بينها القنصلية العامة لألمانيا في فروتسواف ببولندا وموسكو وتورنتو(كندا). بالإضافة إلى مناصب قيادية داخل الوزارة في برلين.