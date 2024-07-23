الرئيس الكولومبي يوقع قانونا يحظر مصارعة الثيران

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وقع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، قانونا يحظر مصارعة الثيران في البلاد.

وقال بيترو أمس الاثنين خلال مراسم حضرها المئات من النشطاء المدافعين عن حقوق الحيوانات في ساحة مصارعة الثيران في بوجوتا: "لا نستطيع أن نقول للعالم أن قتل الكائنات الحية والواعية من أجل الترفيه يعد ثقافة".

وأضاف أنه في حال تدمير الطبيعة، فإن البشرية ستنتهى. وقال " الطبيعة لها حقوق مستقلة عنا، ويجب احترام هذه الحقوق".

وأوضح أن ساحة مصارعة الثيران سوف تصبح مسرحا "للثقافة والرياضة والحياة وليس الموت". وأمام كولومبيا الآن ثلاثة أعوام لتحويل ساحات مصارعة الثيران إلى مراكز للثقافة والفنون.

وأشار بيترو إلى أنه ستكون هناك حاجة لإعادة تأهيل الأشخاص الذين كانوا يعملون في مجال مصارعة الثيران، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم الإبقاء على عدد كبير منهم.

وكان الكونجرس قد أقر في قرار تاريخي في نهاية مايو الماضي القانون الذي يقضي بحظر مصارعة الثيران.

ويشار إلى أن مصارعة الثيران تعد تقليدا في كولومبيا منذ فترة الاحتلال الإسباني.

وتعد كولومبيا واحدة من ثمان دول تعتبر مصارعة الثيران نشاطا قانونيا، مع كل من إسبانيا والبرتغال وفرنسا والإكوادور والمكسيك وبيرو وفنزويلا.