باكستان: نستهدف وصول الصادرات السنوية إلى 60 مليار دولار خلال 3 سنوات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كلف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، مجلس تنمية الصادرات الوطني بزيادة حجم صادرات بلاده السنوية إلى 60 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان.

وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء طلب من وزارة التجارة والوزارات الأخرى المعنية، اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف المحدد.

وأوضح شريف أن صادرات بلاده تجاوزت 30 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، حيث أدت سياسات الحكومة إلى زيادة حجم صادراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من 3.2 مليار دولار.

وطلب رئيس الوزراء من الوزارة تذليل العقبات التي أشار إليها المصدرون ورفع تقرير له خلال أسبوعين.

وقال شريف، إنه سيترأس بنفسه شخصيا اجتماع مجلس تنمية الصادرات الوطني كل شهر ونصف الشهر.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني الجميع إلى بذل الجهود لتنمية البلاد، مشيدا بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين لدورهم البارز في زيادة الصادرات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.