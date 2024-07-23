أمن الكونجرس يفض اعتصاما داخل إحدى قاعاته

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، ببدء أمن الكونجرس فض اعتصام داخل أحد قاعاته، والذي جاء احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وكانت "سكاي نيوز عربية" قد أفادت بوجود تجمع احتجاجي داخل الكونجرس الأميركي اعتراضا على الزيارة.

وكان مقررا أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن في أول زيارة له منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض عام 2020.

ووصل نتنياهو إلى واشنطن، الاثنين، وسط ضجة أقل بكثير مما كان يتوقعه قبل يوم واحد فقط.

ولا شك أن زيارته المرتقبة المليئة بالاجتماعات مع كبار المسئولين الأمريكيين وخطاب ثمين أمام الكونجرس سوف يطغى عليها الآن القرار المذهل الذي اتخذه بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي، بحسب تحليل نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ولكن مع استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار التفصيلية التي تهدف إلى تحويل اتفاق إطاري إلى اتفاق نهائي إلى أسبوعها الثالث، ستظل زيارة نتنياهو حاسمة بالنسبة لاحتمالات وقف إطلاق النار في غزة.