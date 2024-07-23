جروندبرج: اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين لخفض التصعيد في القطاع المصرفي والرحلات الجوية

أعلن هانس جروندربج، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، اتفاق الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي والمصرفي وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء لتشمل القاهرة والهند.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان صحفي، إن"الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله أبلغت المبعوث الأممي، بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث من الطرفين".

ووفق البيان، تضمن الاتفاق "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيره ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهره والهند يوميا أو بحسب الحاجة".

وأضاف البيان "تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق".

وذكر البيان أن الأطراف طلبت دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.

وأشار جروندبرج إلى الدور المهم الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، معربا عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد جروندبرج على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.

ومؤخرا ازداد الصراع في القطاع المالي وقطاع شركة الخطوط الجوية اليمنية بين الحكومة وجماعة الحوثي ضمن الحرب الاقتصادية بين الجانبين، ما أثر على واقع معيشة معظم المواطنين في اليمن.