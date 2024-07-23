العاهل السعودي يرأس جلسة مجلس الوزراء لأول مرة منذ شهرين بسبب خضوعه للعلاج

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بعد غياب استمر حوالي الشهرين خضع خلالها إلى برنامج علاجي.

ويأتي تراس الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لأول مرة من منذ 19 مايو الماضي بعد أن أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سيخضع لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة.

وقالت "واس" في حينه نقلا عن الديوان الملكي، إن الملك سلمان (88 عاما) سيخضع لعلاج بمضاد حيوي حتى زوال الالتهاب الرئوي. وذكر التلفزيون الرسمي أن الملك سلمان دخل المستشفى آخر مرة في أبريل لإجراء فحوصات دورية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الثلاثاء صورا للعاهل السعودي أثناء الجلسة التي تأتي بعد غيابه عن جلسات سابقة.

يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز يتولى عادة رئاسة مجلس الوزراء ، حتى بعد تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء عام 2022.