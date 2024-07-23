قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إنَّ هجرة الأطباء موجودة في كل دول العالم، بما في ذلك بريطانيا التي تعاني نقصًا شديدًا في الفرق الطبية.

جاء ذلك خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقدم برنامج «كلام في السياسة» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، وعُرضت مساء الثلاثاء.

وأضاف أن هذه المشكلة باتت مؤرقة جدا، موضحًا أنه من الممكن أن تكون هناك أفضل خدمات صحية ممكنة من خلال الإمكانيات الإنشائية والتجهيزات لكن يظل العنصر البشري فعالًا وأساسيًّا.

وأشار إلى أنَّ هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارتي الصحة والمالية، بدراسة أحوال الأطباء من الناحية المادية، وهو عنصر مهم لكون الطبيب إنسانًا لديه التزامات وارتباطات واحتياجات، وهو لا يمكنه أن يشغل وظيفة أخرى لزيادة دخله.

ولفت وزير الصحة، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة لم تكن كافية وتحديدًا من حيث زيادة نبطشيات السهر وبدل مخاطر المهن الطبية، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات لا تضمن للطبيب حصوله على الحد الكافي لتغطية احتياجاته.