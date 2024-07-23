وزير الصحة: 4 مليارات علبة دواء حجم المتداول بالسوق المصرية سنويا

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إنَّ نحو 90% من الاحتياجات الطبية في مصر وفي الكثير من دول العالم تعتمد على مكون أجنبي.

جاء ذلك خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقدم برنامج «كلام في السياسة» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، وعُرضت مساء الثلاثاء.

وأضاف أنَّ الدولة كانت تواجه أزمة في توفير العملة، في حين كان المتاح يتم التعامل به من خلال عدة أولويات.

وأشار إلى أنه من بين كل 91 علبة دواء من كل 100 علبة يتم إنتاجها في مصر، مقابل تسعة علب يتم استيرادها، في حين تبلغ نسبة تكلفة المستورد 34% من إجمالي تكاليف الدواء التي تبلغ شهريا 100 مليون دولار.

ولفت إلى أن الدولة تنتج ما يقترب من أربعة مليارات علبة دواء سنويا، تمثل حجم التداول في السوق، 95% منها تنتجها مصانع قطاع خاص، مقابل 5% من قطاع الأعمال العام.

ونوه بأن ما يتم استيراده هي أدوية الأورام والمناعة والأدوية البيولوجية، موضحًا أن هذه الأدوية صعبة التوطين على مستوى العالم رغم أن الدولة تبذل جهودا في ذلك.

وأوضح أن المواطن شعر بنقص الأدوية التي يتم إنتاجها محليا، مرجعا ذلك إلى أن هذه الأدوية تحتاج مواد خام ومدخلات إنتاج.