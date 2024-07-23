مساعدو كيشيدا يشعرون بالقلق إزاء تأثير انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

يحظى المصير السياسي لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا باهتمام متجدد بعدما انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي.

ويواجه كيشيدا، الذي تنتهي فترة ولايته كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان في سبتمبر المقبل، ضغوطا من الحزب لإفساح المجال لخلفه، تماما كما فعل بايدن، مما أثار مخاوف بين الأشخاص المقربين من كيشيدا من أن تؤدي الخطوة التي اتخذها بايدن إلى تأثير الدومينو وإسقاط رئيس الوزراء الياباني، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

ويتوقع الكثيرون أن يتخذ كيشيدا قرارا بشأن موقفه بالنسبة للمنافسة غلى قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد فترة العطلة الصيفية في منتصف أغسطس المقبل.

وأشار المراقبون السياسيون إلى وجود عدة أوجه تشابه بين موقفي بايدن وكيشيدا.

وواجه بايدن دعوات للانسحاب من السباق الرئاسي من قبل العديد من النواب الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي الذين كانوا يشعرون بالقلق إزاء الخسائر المحتملة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.