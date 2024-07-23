كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن تدريبات جوية مشتركة

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت القوات الجوية في سول، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات القتالية المشتركة ضد تهديدات كوريا الشمالية المتطورة.

وتستمر المناورات حتى 8 أغسطس في قاعدة جوية في "سوون"، جنوب سول. وستشارك فيها مقاتلات (إف / إيه 18 سي دي) و (إف – 35 بي) التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، بالإضافة إلى طائرات (إف 16) و (إف إيه – 50) و (كي إيه – 50) و(كي إيه 1) و(إف – 15 كي) الكورية الجنوبية، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن القوات الجوية.

وأضافت القوات الجوية أن المناورات الجوية المشتركة ستشمل التدريب على مناورات أساسية للمقاتلات، والدعم الجوي القريب، والاعتراض الجوي والدفاع الجوي المضاد؛ بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني بين الحلفاء لمختلف أنواع الطائرات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن طائرات "إف / إيه – 18 هورنيت" وسرب الهجوم المقاتل في جميع الأحوال الجوية، التابع للبحرية الأمريكية والذي يطلق عليه اسم فايتينج بينجالز ، وصلت إلى قاعدة "سوون" الجوية «لتعزيز مستوى جاهزيتها وقدرتها على الفتك مع حلفائنا الكوريين الجنوبيين والقوات المشتركة».