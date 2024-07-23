روسيا تعيد فرض الحظر على صادرات البنزين في أول أغسطس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعيد فرض الحظر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من أغسطس.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الثلاثاء، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن موسكو تدرس تمديد القيود حتى فصل الخريف.

وحظرت روسيا صادرات البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من الأول من مارس، لكنها أعفت اتحاداً اقتصادياً بقيادة موسكو وبعض البلدان المرتبطة باتفاقيات حكومية مباشرة معها بشأن إمدادات الوقود مثل منغوليا.

وفُرض الحظر لتفادي نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار، بعد سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على المصافي فضلاً عن أعطال فنية.

وتم تعليق الحظر في مايو حتى 30 يونيو قبل تمديد التعليق حتى نهاية يوليو.