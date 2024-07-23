كشف محمد فايق، وزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تفاصيل تدهور العلاقة بين مصر وإثيوبيا، والسبب وراء تعمد إمبراطور إثيوبيا هيلا سلاسي العمل ضد مصر.

وقال في لقاء خاص ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، إن العلاقات مع إثيوبيا كانت سيئة ولكنها تطورت للأفضل، فقد كان إمبراطور إثيوبيا هيلا سلاسي منزعجًا من خروج القوات الإنجليزية من مصر.

وأشار إلى أن هيلا سلاسي كان يريد فصل جنوب السودان عن شمالها، وكان يعمل بشكل واضح ضد مصر بدعم وتمويل أمريكي.

وأضاف: "الرئيس عبد الناصر طلب مني الرد على ما تقوم به إثيوبيا في السودان، وكان في ذهني أن نقوم برد فوري حينها، نظرًا لأهمية السودان في المنطقة العربية."

وأكمل وزير الإعلام: "إمبراطور إثيوبيا كان يروج بأن بلاده موجودة كجزيرة مسيحية في بحر إسلامي، وكان يتصور أنه يطلب حماية العالم المسيحي، فقد كان يعمل ضد الدولة المصرية."

واستكمل: "كان هناك اتفاقيات مع إثيوبيا بشأن حصة مصر من المياه ولم تكن هناك أي مشاكل بين البلدين، وهيلا سلاسي كان معترفًا بحصة مصر من المياه دون أي اعتراض."